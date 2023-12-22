Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам первого круга по версии Foot Mercato.

В нее попали Марцин Булка («Ницца»), Жонатан Клосс («Марсель»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Лени Йоро («Лилль»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Набиль Бенталеб («Лилль»), Александр Головин («Монако»), Эдон Жегрова («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Ромен дель Кастильо («Брест»).