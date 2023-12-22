Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам первого круга по версии Foot Mercato.
В нее попали Марцин Булка («Ницца»), Жонатан Клосс («Марсель»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Лени Йоро («Лилль»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Набиль Бенталеб («Лилль»), Александр Головин («Монако»), Эдон Жегрова («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Ромен дель Кастильо («Брест»).
- Головин в нынешнем сезоне провeл 15 матчей в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
- Также на его счету шесть жeлтых и одна красная карточка.
- Ранее он попал в аналогичную символическую сборную по версии L’Equipe.
Источник: страница Foot Mercato в соцсети X