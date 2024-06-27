Рой Кин отреагировал на победу сборной Грузии над Португалией

Экс-игрок сборной Ирландии Рой Кин поделился мыслями по поводу победы Грузии в матче с Португалией (2:0) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Было все, что необходимо для командной игры: желание, энергичность и мастерство. Если хочешь контратаковать, нужны те, кто будет убегать. Великий для сборной вечер», – высказался Кин.