Рой Кин отреагировал на победу сборной Грузии над Португалией

Экс-игрок сборной Ирландии Рой Кин поделился мыслями по поводу победы Грузии в матче с Португалией (2:0) в рамках группового этапа Евро-2024.
«Было все, что необходимо для командной игры: желание, энергичность и мастерство. Если хочешь контратаковать, нужны те, кто будет убегать. Великий для сборной вечер», – высказался Кин.
- В 1/8 финала Грузия встретится с Испанией.
- Примечательно, что испанцы одержали три победы в трех играх, не пропустив ни одного мяча. Испанцы оказались сильнее Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0).
- Грузия же в своем квартете заработала 4 очка, сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Португалию (2:0).
- Поединок пойдет в Кельне. Ранее грузины никогда не играли в плей-офф.
Источник: Официальный сайт УЕФА