Реакция Мостового на выход Грузии в плей-офф Евро-2024

Александр Мостовой прокомментировал исторический успех сборной Грузии.

Грузины вышли в плей-офф Евро-2024 из группы с Португалией, Чехией и Турцией.

Для них это дебютный крупный турнир.

Соперник по 1/8 финала – Испания. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в 22:00 мск.

«Это ответ всем тем, кто говорит, что нынешний чемпионат Европы скучный. Ничего подобного, прекрасный чемпионат.

Грузия – просто молодцы, тут нечего сказать. Они сделали то, что многим вообще не под силу.

Пусть сейчас они просто получают удовольствие. Грузины сотворили историю», – сказал Мостовой.