В Грузии начались гуляния по случаю выхода сборной в плей-офф дебютного чемпионата Европы

Грузия впервые в истории сыграла на крупном турнире сборных и сразу же вышла в плей-офф.

Команда Вилли Саньоля в среду сенсационно победила Португалию (2:0) и пробилась в 1/8 финала Евро-2024 с третьего места в группе F.

По случаю исторического достижения в грузинской столице начались массовые гуляния.

Видео с радующимися болельщиками в Тбилиси выкладывают в соцсетях.

В 1/8 финала Грузия сыграет с Испанией.

Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в 22:00 мск.

Видео: твиттер Javo