В Грузии начались гуляния по случаю выхода сборной в плей-офф дебютного чемпионата Европы

Грузия впервые в истории сыграла на крупном турнире сборных и сразу же вышла в плей-офф.
Команда Вилли Саньоля в среду сенсационно победила Португалию (2:0) и пробилась в 1/8 финала Евро-2024 с третьего места в группе F.
По случаю исторического достижения в грузинской столице начались массовые гуляния.
Видео с радующимися болельщиками в Тбилиси выкладывают в соцсетях.
- В 1/8 финала Грузия сыграет с Испанией.
- Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в 22:00 мск.
Видео: твиттер Javo
Источник: «Бомбардир»