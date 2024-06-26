Евро-2024. Турция обыграла Чехию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте и пробилась в 1/8 финала

Сборная Турции вырвала победу над Чехией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Турки выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Хакана Чалханоглу и Дженка Тосуна.

У чехов отличился Томаш Соучек, а Антонин Барак еще на 20-й минуте получил красную карточку.

Турция вышла в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе F. Чехия финишировала последней и вылетела из турнира.

Евро-2024. Группа F. 3-й тур

Чехия – Турция – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалханоглу, 51; 1:1 – Соучек, 66; 1:2 – Тосун, 90+4.

Удаления: Барак, 20; Хоры, 90+8 – нет.

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