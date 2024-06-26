Карасев прокомментировал скандал между Тихоновым и судьей Опейкиной

Арбитр РПЛ Сергей Карасев высказался о весеннем скандале с участием главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.
- Тихонов выразил недовольство судейством Веры Опейкиной в матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска».
- КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на 5 матчей, 2 из которых – условно.
- После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, при этом обозначив, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч.
«Я думаю, что это не тот случай, когда надо звонить ей и что‑то говорить. У мужчин такое происходит каждую игру. Получается, что Вера должна всем нам звонить и поддерживать. Уверен, что из этой ситуации она сделала выводы и стала сильнее. Характер у нее сильный», – сказал Карасев.
Источник: https://t.me/news_matchtv/54653