Гендиректор «Спартака» прокомментировал ситуацию с Промесом

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном возвращении вингера Квинси Промеса в команду.

– История с Промесом загадочна. Верно ли, что он вот-вот вернется?

– К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждет решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно.

– Насколько вы вовлечены в процесс возможного возвращению в Россию – как осуществляется взаимодействие с игроком?

– Мы на связи с Квинси, с его адвокатами.

– Контракт с Промесом истечет через 5 дней и он не был продлен автоматически, в силу того, что игрок не был в России четыре месяца – именно такой статус сейчас у клуба по взаимодействию с форвардом?

– Да.

– Если он вернется в Россию, клуб готов продлить контракт?

– Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше.