«Милан» заинтересован в Лукаку

«Милан» снова контактировал с «Челси» по поводу кандидатуры 31-летнего форварда Ромелу Лукаку. На ближайшее время у «россонери» запланированы переговоры с агентами футболиста, чтобы прояснить условия возможного перехода.

Итальянский клуб заинтересован в аренде Лукаку, однако лондонцы хотят выручить за игрока значительную сумму. Ранее речь шла про 45 миллионов евро.

Предыдущей целью «Милана» был нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее, однако финансовые требования его агента Кии Джурабчиана затрудняют сделку.

Лукаку также интересен «Наполи» и главному тренеру клуба Антонио Конте, однако неаполитанцы пока не решили ситуацию с будущим Виктора Осимхена.