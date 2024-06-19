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    Полный календарь Примеры сезона-2024/25

    Испанская Ла Лига опубликовала полный календарь Примеры на сезон-2024/25. Турнир стартует 15 августа 2024 года и завершится 25 мая 2025 года.

    Один из участников следующего сезона Примеры еще не определен. В первом стыковом матче за место в элите «Овьедо» дома обыграл «Эспаньол» (1:0). Ответный матч пройдет в Барселоне 23 июня.

    В чемпионате Испании за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Приводим расписание нового сезона.

    1-й тур (18 августа). «Атлетик» – «Хетафе», «Бетис» – «Жирона», «Мальорка» – «Реал», «Лас-Пальмас» – «Севилья», «Вильярреал» – «Атлетико», «Валенсия» – «Барселона», «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано», «Сельта» – «Алавес», «Осасуна» – «Леганес», «Вальядолид» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    2-й тур (25 августа). «Атлетико» – «Жирона», «Сельта» – «Валенсия», «Хетафе» – «Райо Вальекано», «Реал» – «Вальядолид», «Севилья» – «Вильярреал», «Алавес» – «Бетис», «Леганес» – «Лас-Пальмас», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Реал Сосьедад», «Барселона» – «Атлетик», «Осасуна» – «Мальорка».

    3-й тур (28 августа). «Атлетик» – «Валенсия», «Бетис» – «Хетафе», «Жирона» – «Осасуна», «Мальорка» – «Севилья», «Лас-Пальмас» – «Реал», «Райо Вальекано» – «Барселона», «Вильярреал» – «Сельта», «Реал Сосьедад» – «Алавес», «Вальядолид» – «Леганес», «Атлетико» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    4-й тур (1 сентября). «Атлетик» – «Атлетико», «Барселона» – «Вальядолид», «Хетафе» – «Реал Сосьедад», «Валенсия» – «Вильярреал», «Алавес» – «Лас-Пальмас», «Леганес» – «Мальорка», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Райо Вальекано», «Реал» – «Бетис», «Осасуна» – «Сельта», «Севилья» – «Жирона».

    5-й тур (15 сентября). «Атлетико» – «Валенсия», «Бетис» – «Леганес», «Сельта» – «Вальядолид», «Мальорка» – «Вильярреал», «Лас-Пальмас» – «Атлетик», «Жирона» – «Барселона», «Севилья» – «Хетафе», «Райо Вальекано» – «Осасуна», «Реал Сосьедад» – «Реал», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Алавес».

    6-й тур (22 сентября). «Атлетик» – «Сельта», «Бетис» – «Мальорка», «Хетафе» – «Леганес», «Алавес» – «Севилья», «Райо Вальекано» – «Атлетико», «Вильярреал» – «Барселона», «Валенсия» – «Жирона», «Вальядолид» – «Реал Сосьедад», «Осасуна» – «Лас-Пальмас», «Реал» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    7-й тур (25 сентября). «Барселона» – «Хетафе», «Жирона» – «Райо Вальекано», «Мальорка» – «Реал Сосьедад», «Севилья» – «Вальядолид», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Вильярреал», «Леганес» – «Атлетик», «Сельта» – «Атлетико», «Лас-Пальмас» – «Бетис», «Валенсия» – «Осасуна», «Реал» – «Алавес».

    8-й тур (29 сентября). «Атлетик» – «Севилья», «Атлетико» – «Реал», «Сельта» – «Жирона», «Реал Сосьедад» – «Валенсия», «Осасуна» – «Барселона», «Вальядолид» – «Мальорка», «Вильярреал» – «Лас-Пальмас», «Хетафе» – «Алавес», «Райо Вальекано» – «Леганес», «Бетис» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    9-й тур (6 октября). «Хетафе» – «Осасуна», «Реал» – «Вильярреал», «Алавес» – «Барселона», «Леганес» – «Валенсия», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Мальорка», «Жирона» – «Атлетик», «Реал Сосьедад» – «Атлетико», «Севилья» – «Бетис», «Лас-Пальмас» – «Сельта», «Вальядолид» – «Райо Вальекано».

    10-й тур (20 октября). «Атлетико» – «Леганес», «Барселона» – «Севилья», «Сельта» – «Реал», «Жирона» – «Реал Сосьедад», «Мальорка» – «Райо Вальекано», «Алавес» – «Вальядолид», «Осасуна» – «Бетис», «Вильярреал» – «Хетафе», «Валенсия» – «Лас-Пальмас», «Атлетик» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    11-й тур (27 октября). «Хетафе» – «Валенсия», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Севилья», «Мальорка» – «Атлетик», «Бетис» – «Атлетико», «Реал» – «Барселона», «Леганес» – «Сельта», «Лас-Пальмас» – «Жирона», «Реал Сосьедад» – «Осасуна», «Вальядолид» – «Вильярреал», «Райо Вальекано» – «Алавес».

    12-й тур (3 ноября). «Атлетик» – «Бетис», «Атлетико» – «Лас-Пальмас», «Сельта» – «Хетафе», «Жирона» – «Леганес», «Осасуна» – «Вальядолид», «Алавес» – «Мальорка», «Вильярреал» – «Райо Вальекано», «Валенсия» – «Реал», «Севилья» – «Реал Сосьедад», «Барселона» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    13-й тур (10 ноября). «Бетис» – «Сельта», «Хетафе» – «Жирона», «Леганес» – «Севилья», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Валенсия», «Вальядолид» – «Атлетик», «Мальорка» – «Атлетико», «Реал Сосьедад» – «Барселона», «Реал» – «Осасуна», «Райо Вальекано» – «Лас-Пальмас», «Вильярреал» – «Алавес».

    14-й тур (24 ноября). «Атлетик» – «Реал Сосьедад», «Хетафе» – «Вальядолид», «Осасуна» – «Вильярреал», «Лас-Пальмас» – «Мальорка», «Леганес» – «Реал», «Сельта» – «Барселона», «Валенсия» – «Бетис», «Севилья» – «Райо Вальекано», «Атлетико» – «Алавес», «Жирона» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    15-й тур (1 декабря). «Барселона» – «Лас-Пальмас», «Мальорка» – «Валенсия», «Алавес» – «Леганес», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Сельта», «Райо Вальекано» – «Атлетик», «Вальядолид» – «Атлетико», «Реал Сосьедад» – «Бетис», «Реал» – «Хетафе», «Вильярреал» – «Жирона», «Севилья» – «Осасуна».

    16-й тур (8 декабря). «Атлетик» – «Вильярреал», «Атлетико» – «Севилья», «Сельта» – «Мальорка», «Жирона» – «Реал», «Лас-Пальмас» – «Вальядолид», «Леганес» – «Реал Сосьедад», «Бетис» – «Барселона», «Валенсия» – «Райо Вальекано», «Осасуна» – «Алавес», «Хетафе» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    17-й тур (15 декабря). «Атлетико» – «Хетафе», «Барселона» – «Леганес», «Райо Вальекано» – «Реал», «Алавес» – «Атлетик», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Осасуна», «Вильярреал» – «Бетис», «Севилья» – «Сельта», «Мальорка» – «Жирона», «Вальядолид» – «Валенсия», «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас».

    18-й тур (22 декабря). «Бетис» – «Райо Вальекано», «Сельта» – «Реал Сосьедад», «Хетафе» – «Мальорка», «Жирона» – «Вальядолид», «Реал» – «Севилья», «Леганес» – «Вильярреал», «Осасуна» – «Атлетик», «Барселона» – «Атлетико», «Валенсия» – «Алавес», «Лас-Пальмас» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    19-й тур (11 января). «Атлетик» – «Реал», «Атлетико» – «Осасуна», «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», «Севилья» – «Валенсия», «Алавес» – «Жирона», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Леганес», «Мальорка» – «Барселона», «Вальядолид» – «Бетис», «Райо Вальекано» – «Сельта», «Лас-Пальмас» – «Хетафе».

    20-й тур (19 января). «Жирона» – «Севилья», «Осасуна» – «Райо Вальекано», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Вальядолид», «Сельта» – «Атлетик», «Леганес» – «Атлетико», «Хетафе» – «Барселона», «Вильярреал» – «Мальорка», «Валенсия» – «Реал Сосьедад», «Реал» – «Лас-Пальмас», «Бетис» – «Алавес».

    21-й тур (26 января). «Атлетик» – «Леганес», «Атлетико» – «Вильярреал», «Барселона» – «Валенсия», «Лас-Пальмас» – «Осасуна», «Алавес» – «Сельта», «Мальорка» – «Бетис», «Реал Сосьедад» – «Хетафе», «Райо Вальекано» – «Жирона», «Вальядолид» – «Реал», «Севилья» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    22-й тур (2 февраля). «Атлетико» – «Мальорка», «Хетафе» – «Севилья», «Жирона» – «Лас-Пальмас», «Осасуна» – «Реал Сосьедад», «Вильярреал» – «Вальядолид», «Леганес» – «Райо Вальекано», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Реал», «Бетис» – «Атлетик», «Валенсия» – «Сельта», «Барселона» – «Алавес».

    23-й тур (9 февраля). «Атлетик» – «Жирона», «Мальорка» – «Осасуна», «Райо Вальекано» – «Вальядолид», «Лас-Пальмас» – «Вильярреал», «Алавес» – «Хетафе», «Реал» – «Атлетико», «Севилья» – «Барселона», «Сельта» – «Бетис», «Валенсия» – «Леганес», «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    24-й тур (16 февраля). «Атлетико» – «Сельта», «Барселона» – «Райо Вальекано», «Бетис» – «Реал Сосьедад», «Осасуна» – «Реал», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Атлетик», «Жирона» – «Хетафе», «Вальядолид» – «Севилья», «Вильярреал» – «Валенсия», «Мальорка» – «Лас-Пальмас», «Леганес» – «Алавес».

    25-й тур (23 февраля). «Атлетик» – «Вальядолид», «Сельта» – «Осасуна», «Райо Вальекано» – «Вильярреал», «Алавес» – «Эспаньол» или «Овьедо», «Валенсия» – «Атлетико», «Лас-Пальмас» – «Барселона», «Хетафе» – «Бетис», «Реал» – «Жирона», «Севилья» – «Мальорка», «Реал Сосьедад» – «Леганес».

    26-й тур (2 марта). «Барселона» – «Реал Сосьедад», «Бетис» – «Реал», «Осасуна» – «Валенсия», «Райо Вальекано» – «Севилья», «Атлетико» – «Атлетик», «Жирона» – «Сельта», «Леганес» – «Хетафе», «Вальядолид» – «Лас-Пальмас», «Мальорка» – «Алавес», «Вильярреал» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    27-й тур (9 марта). «Атлетик» – «Мальорка», «Барселона» – «Осасуна», «Бетис» – «Лас-Пальмас», «Сельта» – «Леганес», «Реал Сосьедад» – «Севилья», «Валенсия» – «Вальядолид», «Алавес» – «Вильярреал», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Жирона», «Хетафе» – «Атлетико», «Реал» – «Райо Вальекано».

    28-й тур (16 марта). «Атлетико» – «Барселона», «Жирона» – «Валенсия», «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад», «Севилья» – «Атлетик», «Леганес» – «Бетис», «Вальядолид» – «Сельта», «Осасуна» – «Хетафе», «Вильярреал» – «Реал», «Лас-Пальмас» – «Алавес», «Мальорка» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    29-й тур (30 марта). «Атлетик» – «Осасуна», «Барселона» – «Жирона», «Бетис» – «Севилья», «Сельта» – «Лас-Пальмас», «Хетафе» – «Вильярреал», «Реал Сосьедад» – «Вальядолид», «Алавес» – «Райо Вальекано», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Атлетико», «Валенсия» – «Мальорка», «Реал» – «Леганес».

    30-й тур (6 апреля). «Барселона» – «Бетис», «Реал» – «Валенсия», «Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад», «Леганес» – «Осасуна», «Вильярреал» – «Атлетик», «Севилья» – «Атлетико», «Мальорка» – «Сельта», «Вальядолид» – «Хетафе», «Жирона» – «Алавес», «Райо Вальекано» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    31-й тур (13 апреля). «Атлетик» – «Райо Вальекано», «Атлетико» – «Вальядолид», «Бетис» – «Вильярреал», «Хетафе» – «Лас-Пальмас», «Алавес» – «Реал», «Леганес» – «Барселона», «Осасуна» – «Жирона», «Реал Сосьедад» – «Мальорка», «Валенсия» – «Севилья», «Сельта» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    32-й тур (20 апреля). «Барселона» – «Сельта», «Райо Вальекано» – «Валенсия», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Хетафе», «Реал» – «Атлетик», «Лас-Пальмас» – «Атлетико», «Жирона» – «Бетис», «Вальядолид» – «Осасуна», «Вильярреал» – «Реал Сосьедад», «Севилья» – «Алавес», «Мальорка» – «Леганес».

    33-й тур (23 апреля). «Атлетик» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» – «Райо Вальекано», «Барселона» – «Мальорка», «Бетис» – «Вальядолид», «Сельта» – «Вильярреал», «Хетафе» – «Реал», «Осасуна» – «Севилья», «Алавес» – «Реал Сосьедад», «Леганес» – «Жирона», «Валенсия» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    34-й тур (4 мая). «Жирона» – «Мальорка», «Лас-Пальмас» – «Валенсия», «Алавес» – «Атлетико», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Бетис», «Реал Сосьедад» – «Атлетик», «Вальядолид» – «Барселона», «Реал» – «Сельта», «Райо Вальекано» – «Хетафе», «Вильярреал» – «Осасуна», «Севилья» – «Леганес».

    35-й тур (11 мая). «Атлетико» – «Реал Сосьедад», «Барселона» – «Реал», «Бетис» – «Осасуна», «Сельта» – «Севилья», «Жирона» – «Вильярреал», «Мальорка» – «Вальядолид», «Лас-Пальмас» – «Райо Вальекано», «Валенсия» – «Хетафе», «Атлетик» – «Алавес», «Леганес» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    36-й тур (14 мая). «Алавес» – «Валенсия», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Барселона», «Хетафе» – «Атлетик», «Осасуна» – «Атлетико», «Райо Вальекано» – «Бетис», «Реал Сосьедад» – «Сельта», «Вальядолид» – «Жирона», «Реал» – «Мальорка», «Севилья» – «Лас-Пальмас», «Вильярреал» – «Леганес».

    37-й тур (18 мая). «Атлетико» – «Бетис», «Барселона» – «Вильярреал», «Сельта» – «Райо Вальекано», «Валенсия» – «Атлетик», «Мальорка» – «Хетафе», «Реал Сосьедад» – «Жирона», «Севилья» – «Реал», «Вальядолид» – «Алавес», «Лас-Пальмас» – «Леганес», «Осасуна» – «Эспаньол» или «Овьедо».

    38-й тур (25 мая). «Атлетик» – «Барселона», «Бетис» – «Валенсия», «Реал» – «Реал Сосьедад», «Алавес» – «Осасуна», «Леганес» – «Вальядолид», «Эспаньол» или «Овьедо» – «Лас-Пальмас», «Жирона» – «Атлетико», «Хетафе» – «Сельта», «Райо Вальекано» – «Мальорка», «Вильярреал» – «Севилья».

    Источник: официальный сайт Ла Лиги

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