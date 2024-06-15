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    • Сербия – Англия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 16 июня

    Сербия – Англия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 16 июня

    В воскресенье, 16 июня, сборная Сербии сыграет с Англией в 1 туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и пройдет в рамках розыгрыша группы C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

    Сербия

    Сборная Сербии подошла к чемпионату Европы с переменными результатами – сербы выиграли два матча, один сыграли вничью и потерпели два поражения в последних пяти встречах:

    • 08.06.24 Швеция – Сербия 0:3;
    • 04.06.24 Австрия – Сербия 2:1;
    • 25.03.24 Кипр – Сербия 0:1;
    • 21.03.24 Россия – Сербия 4:0;
    • 19.11.23 Сербия – Болгария 2:2;

    Балканская сборная заняла второе место в отборочной группе.

    Англия

    Сборная Англии также провела разнообразную подготовку к Евро, выиграв два матча, один сыграв вничью и потерпев два поражения в последних пяти встречах:

    • 07.06.24 Англия – Исландия 0:1;
    • 03.06.24 Англия – Босния 3:0;
    • 26.03.24 Англия – Бельгия 2:2;
    • 23.03.24 Англия – Бразилия 0:1;
    • 20.11.23 Северная Македония – Англия 1:1.

    Сборная Англии вышла в финальную часть Евро 2024 с первого места в отборочной группе.

    Прогноз Сербия – Англия

    История противостояния команд насчитывает только один матч – коллективы проводили товарищескую встречу 3 июня 2003 года:

    • Англия – Сербия 2:1.

    Сборная Англии фаворит предстоящей встречи. Наверняка англичане смогут сломить сопротивление сербов и наберут три очка в первом матче турнира. Наш прогноз – победа Англии (1.48).

    Источник: «Бомбардир»

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