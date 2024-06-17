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    • Сын президента Сербии вместе со спецназовцами участвовал в драке с англичанами на Евро-2024

    Сын президента Сербии вместе со спецназовцами участвовал в драке с англичанами на Евро-2024

    Накануне в Гельзенкирхене состоялась драка между болельщиками сборных Сербии и Англии.

    СМИ выяснили, что на стороне сербов дрался сын президента страны Александра Вучича Данило. Он прибыл в Германию, чтобы поболеть за команду. С собой он взял 20 подготовленных спецназовцев, которые под видом обычных болельщиков тоже били англичан.

    • По итогам стычки неподалеку от «Фелтинс Арены» арестованы 7 сербов. Одному из них вменяют нанесение тяжких телесных повреждений.
    • В футбольном матче Англия победила со счетом 1:0.
    • Сербию на игре поддерживали российские болельщики.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1718620360
    Порвали британский флаг
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    Боров навоз
    1718621649
    Нагличане всегда рид.ары , сами начали, получили и сразу заяву в полицию! Один хрен геи!
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