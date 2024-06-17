Сын президента Сербии вместе со спецназовцами участвовал в драке с англичанами на Евро-2024

Накануне в Гельзенкирхене состоялась драка между болельщиками сборных Сербии и Англии.
СМИ выяснили, что на стороне сербов дрался сын президента страны Александра Вучича Данило. Он прибыл в Германию, чтобы поболеть за команду. С собой он взял 20 подготовленных спецназовцев, которые под видом обычных болельщиков тоже били англичан.
- По итогам стычки неподалеку от «Фелтинс Арены» арестованы 7 сербов. Одному из них вменяют нанесение тяжких телесных повреждений.
- В футбольном матче Англия победила со счетом 1:0.
- Сербию на игре поддерживали российские болельщики.