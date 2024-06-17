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    • Сербский журналист объяснил кричалки болельщиков про Путина перед матчем с Англией

    Сербский журналист объяснил кричалки болельщиков про Путина перед матчем с Англией

    Сербский журналист Александар Аца прокомментировал поведение фанатов, скандировавших «Владимир Путин« на улицах Гельзенкирхена.

    «Насколько я знаю, видео с кричалками в адрес Путина опубликовали сербы, живущие в Германии. У нас там около 700 000 человек из Сербии.

    Им нравится Путин, и они пели его имя, потому что видят в нем освободителя Сербии и оккупированной южной сербской провинции Косово.

    Они делали это из любви у нему и вполне серьезно, все это делалось не для ненависти. Эти люди уважают Путина как защитника и освободителя всех православных людей.

    Сейчас это большая редкость, потому что некоторые другие балканские православные народы и нации любят быть марионетками и слугами коллективного Запада», – объяснил Аца.

    • Сербы стартовали на Евро-2024 в Германии с поражения от сборной Англии.
    • Им еще предстоит сыграть с Данией и Словенией.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    Semenycch
    1718645462
    А что футбольные правила не позволяют скандировать фамилию президента России?
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    qwertyйцукен
    1718646116
    потому что видят в нем освободителя Сербии и оккупированной южной сербской провинции Косово.===== Да нееее пацаны.Тут вам долго ждать придется. Щас путин освобождает Украину .Были планы за три дня, максимум за пару недель замутить маленькую победоносную. Но тут уже третий год идет. И НАТО из 31-й страны против этого...Так что вы в сторонке постойте, лет так 20-30. Гы гы
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    FRZZ
    1718648173
    А сербский журналист не объяснил , почему 700000 сербов живут в Германии, а не в России?
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