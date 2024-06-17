Сербский журналист Александар Аца прокомментировал поведение фанатов, скандировавших «Владимир Путин« на улицах Гельзенкирхена.

«Насколько я знаю, видео с кричалками в адрес Путина опубликовали сербы, живущие в Германии. У нас там около 700 000 человек из Сербии.

Им нравится Путин, и они пели его имя, потому что видят в нем освободителя Сербии и оккупированной южной сербской провинции Косово.

Они делали это из любви у нему и вполне серьезно, все это делалось не для ненависти. Эти люди уважают Путина как защитника и освободителя всех православных людей.

Сейчас это большая редкость, потому что некоторые другие балканские православные народы и нации любят быть марионетками и слугами коллективного Запада», – объяснил Аца.