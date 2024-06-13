Рейтинг участников Евро-2024 по версии ESPN

Американское медиа ESPN составило рейтинг всех команд-участниц чемпионата Европы-2024. Его возглавила сборная Франции.
Полный рейтинг участников Евро-2024 выглядит так:
1. Франция;
2. Португалия;
3. Англия;
4. Германия;
5. Испания;
6. Бельгия;
7. Италия;
8. Хорватия;
9. Нидерланды;
10. Австрия;
11. Дания;
12. Украина;
13. Турция;
14. Швейцария;
15. Шотландия;
16. Венгрия;
17. Словакия;
18. Сербия;
19. Польша;
20. Чехия;
21. Словения;
22. Грузия;
23. Румыния;
24. Албания.
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
- В финале Евро-2020 Италия победила Англию (1:1, по пенальти 3:2).