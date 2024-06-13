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    Рейтинг участников Евро-2024 по версии ESPN

    Американское медиа ESPN составило рейтинг всех команд-участниц чемпионата Европы-2024. Его возглавила сборная Франции.

    Полный рейтинг участников Евро-2024 выглядит так:

    1. Франция;

    2. Португалия;

    3. Англия;

    4. Германия;

    5. Испания;

    6. Бельгия;

    7. Италия;

    8. Хорватия;

    9. Нидерланды;

    10. Австрия;

    11. Дания;

    12. Украина;

    13. Турция;

    14. Швейцария;

    15. Шотландия;

    16. Венгрия;

    17. Словакия;

    18. Сербия;

    19. Польша;

    20. Чехия;

    21. Словения;

    22. Грузия;

    23. Румыния;

    24. Албания.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
    • В финале Евро-2020 Италия победила Англию (1:1, по пенальти 3:2).

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:24
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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1718289064
    Сомневаюсь, что грузины сильнее румын и албанцев.
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