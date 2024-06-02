Победа «Реала» в ЛЧ, вылет «Урала», Карпин может возглавить «Бешикташ» и другие новости

Лига чемпионов. «Реал» победил в финале «Боруссию» (2:0) и взял трофей в 15-й раз.
Карпин может уехать из России в Турцию.
В «Спартаке» приняли решение по Селихову.
Лодыгин объяснил, почему отклонил предложение «Спартака».
«Локомотив» объявил о переходе экс-голкипера «Спартака»
«Челси» подписал контракт с новым тренером.
«Спартак» нацелился на вратаря «Оренбурга».
Неймар скандировал с болельщиками фамилию Месси во время матча с «Аль-Насром» Роналду.
Дюпин сделал выбор между «Краснодаром» и «Спартаком».
РПЛ. «Урал» победил «Акрон» (2:1) в ответном стыке, но вылетел в Первую лигу.
Гончаренко предложил себя европейскому клубу.
Президент «Урала» послал журналиста после вылета из РПЛ.