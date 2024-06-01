Карпин может уехать из России в Турцию

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин может продолжить карьеру за границей.

В его назначении заинтересован «Бешикташ». Также турецкий топ-клуб рассматривают кандидатуры Нури Шахина и Марка ван Боммела.

В Турции Карпин сможет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

Окончательное решение о выборе главного тренера в «Бешикташе» примут после назначения спортивного директора.

«Но уже сейчас по Карпину у боссов клуба позитивное мнение: был классным футболистом, его команды играют в современный футбол, отношения с игроками на топ-уровне», – сообщил источник.