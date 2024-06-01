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    Карпин может уехать из России в Турцию

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин может продолжить карьеру за границей.

    В его назначении заинтересован «Бешикташ». Также турецкий топ-клуб рассматривают кандидатуры Нури Шахина и Марка ван Боммела.

    В Турции Карпин сможет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

    Окончательное решение о выборе главного тренера в «Бешикташе» примут после назначения спортивного директора.

    «Но уже сейчас по Карпину у боссов клуба позитивное мнение: был классным футболистом, его команды играют в современный футбол, отношения с игроками на топ-уровне», – сообщил источник.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.06.2024 10:19
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    Комментарии (8)
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    SLADE2019
    1717229588
    Что за дерьмо, г-н Карпов? Фенербахче вон Моуриньо приглашает, если уже не пригласил, а Бешикташ ответит Карпиным?
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    val69
    1717230819
    Очередной бред карпа...
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    AtticusFinch
    1717231605
    было бы интересно посмотреть на него там)
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    FCSpartakM
    1717233378
    Слухи из Турции вообще комментировать не стоит. Сколько лет там одни фейки штампуют.
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    andr45
    1717238585
    «сообщил источник» Уверен, что этим источником является Ванятка Карпин, которому черти нашептали во время приступа белой горячки)
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    neim
    1717240763
    Карпин может уехать. Это что, новый анекдот что ли ? Куда он от этой кормушки уедет ?
    Ответить
    Алексей З
    1717241419
    Никуда он не уедит. Ростов и Карпин созданы друг для друга. Зона комфорта !!! Клуб ни на что не претендует , команда не вылетает , соответственный спрос и с тренера. "Дёрнешься" ( если пофантазировать ) в клуб где реально стоят задачи , есть цель, то через год можно и коленом под зад получить, а тут "лафа". Результатов нет , зато все склоняют как лучшего в России, ну где ещё такое возможно.
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    FRZZ
    1717248350
    Карпин для Турции но нейм, они не позовут его, туркам Моуриньо подавай, никак не ниже.
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    Россия
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