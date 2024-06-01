«Реал» в финале Лиги чемпионов переиграл «Боруссию». Мадридцы дважды забили во втором тайме.

Голевой пас сделал Тони Кроос. Это был его последний матч на клубном уровне. Также асссистом отметился бывший игрок «Боруссии» Джуд Беллингем.

Это 15-й титул Лиги чемпионов для «Реала».

Встреча прошла в Лондоне на «Уэмбли».

В августе в матче за Суперкубок УЕФА «Реал» сыграет с «Аталантой».

Лига чемпионов. Финал

Боруссия (Германия) – Реал (Испания) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Карвахаль, 74; 0:2 – Винисиус, 83.

Результаты Лиги чемпионов