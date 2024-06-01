Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • ⚡️ Лига чемпионов. «Реал» победил в финале «Боруссию» (2:0) и взял трофей в 15-й раз

    ⚡️ Лига чемпионов. «Реал» победил в финале «Боруссию» (2:0) и взял трофей в 15-й раз

    «Реал» в финале Лиги чемпионов переиграл «Боруссию». Мадридцы дважды забили во втором тайме.

    Голевой пас сделал Тони Кроос. Это был его последний матч на клубном уровне. Также асссистом отметился бывший игрок «Боруссии» Джуд Беллингем.

    Это 15-й титул Лиги чемпионов для «Реала».

    Встреча прошла в Лондоне на «Уэмбли».

    В августе в матче за Суперкубок УЕФА «Реал» сыграет с «Аталантой».

    Лига чемпионов. Финал

    Боруссия (Германия) – Реал (Испания) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Карвахаль, 74; 0:2 – Винисиус, 83.

    Результаты Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Роналду установил рекорд в соцсетях
    «Аль-Наср» ведет переговоры с капитаном «Реала»
    Лунин рассказал о болезни перед финалом Лиги чемпионов
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2024 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии (72)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1717295860
    Когда, после первого тайма, Реал "вышел сухим из воды", стало понятно, фарт сегодня с ним . Победа на опыте. Нельзя не отметить Куртуа, как всегда в финале он неподрожаем.
    Ответить
    k611
    1717304340
    В первом тайме немцы должны были забивать (было полное преимущество Боруссии), но видно не судьба.
    Ответить
    raritet
    1717307639
    Дортмундские легкоатлеты конечно хороши при забегах , но это же футбол. Вернее , ее финальная часть. Здесь важнее мастерство + хладнокровие. Вполне себе интересный по сценарию поединок получился. Он показал. Реал настроен правильно. Ремонта особого не требуется.
    Ответить
    Ивантеевец
    1717309243
    ЛЧ простой турнир - играет куча команд, а побеждает Реал))) Боруссия сама себя наказала, не реализовав моменты в первом тайме, ну а дальше по классике - не забиваешь ты, забивают тебе.
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1717310052
    В первом тайме немцы должны были забивать , но не забили, поэтому сказать что у них было полное преимущество только потому что они были на половине поля соперника не могу, вот забили бы, было бы полное преимущество, а так его не было и вовсе
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1717310386
    Винисиус конечно виртуоз , легкоатлеты не смогли противопоставить грандиозному таланту даже физподготовку, чувак быстрее всех , 150 миллионов ценник так просто не вешают
    Ответить
    Oldtrafford83
    1717311550
    Всё закономерно, в 15-й раз HALA MADRID и FORZA папа Карло!!!)
    Ответить
    Айболид
    1717316657
    Во "мубарак" раскукаекался , корёжт недетски этого тупого п.дора .)))
    Ответить
    Cleaner
    1717332070
    Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    zigbert
    1717338341
    Что отличает Реал от остальных команд так это умение терпеть. В финальной игре случилось то же самое. Конечно здесь имеются игроки высокого класса но первый тайм был за Дортмундом. Игра правда длится два тайма и Реалу удалось воспользоваться своими голевыми моментами. С одной стороны все просто, подача углового и на пути траектории мяча оказался Карвахаль, дальше уже все пошло по знакомому сценарию. Закономерная победа Реала.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+