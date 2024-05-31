«Локомотив» заключил договор о сотрудничестве с белорусским клубом

«Локомотив» теперь официально сотрудничает с «Арсеналом» из высшей лиги Беларуси. Заключен договор.

«Сегодня мы заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола и подготовки спортивного резерва. «Локомотив» имеет многолетний успешный опыт подготовки воспитанников, являясь лидером среди российских клубов по количеству игроков из собственной Академии, регулярно выходящих на поле в основном составе, а также других клубов РПЛ.Уже сегодня в составе «Арсенала» получают игровую практику четыре наших воспитанника под руководством Вячеслава Вашкевича. Возглавляемая им молодeжная команда «Локомотива» в прошлом сезоне выиграла молодeжное первенство России. Сотрудничество будет проходить по многим направлениям. Это не только совершенствование системы подготовки футболистов, которая включает в себя и медицинское направление, а также использование современных технологий.

Мы готовы содействовать развитию тренерских кадров, подготовке специалистов в сфере футбола. Нам важно, чтобы в результате нашего сотрудничества увеличилось количество детей, занимающихся футболом, а также болельщиков. На наш взгляд, высший дивизион Беларуси обладает большим потенциалом для развития, а сотрудничество наших клубов даст дополнительный импульс для этого», – прокомментировал генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко.