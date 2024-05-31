В «Краснодаре» объяснили, как клубу удалось стать самым прибыльным в РПЛ в 2023 году

Вице-президент «Краснодара» Арам Фундукян прокомментировал опубликованную финансовую отчетность клуба за 2023 год.

«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ за 2023 год.

«Дело в том, что данная сумма – это не совсем прибыль. Ранее в интервью Сергей Николаевич Галицкий говорил о его намерении учредить фонд для академии «Краснодара», с помощью которого академия могла бы существовать.

И 9 миллиардов из той суммы, которая указана как чистая прибыль по итогам 2023 года, как раз и являются его взносом в этот созданный фонд академии», – сказал Фундукян.