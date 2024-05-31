В Азербайджане отреагировали на возможное назначение Черчесова в сборную

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Маммадли прокомментировал информацию об интересе местной сборной к Станиславу Черчесову.
– Действительно ли сборная Азербайджана заинтересована в услугах Черчесова?
– Нет, это недостоверная информация.
- Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.
- Ранее он возглавлял сборную России.
- Сборной Азербайджана в статусе и.о. главного тренера руководит Араф Асадов.
Источник: «Чемпионат»