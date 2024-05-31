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  • В Азербайджане отреагировали на возможное назначение Черчесова в сборную

В Азербайджане отреагировали на возможное назначение Черчесова в сборную

31 мая 2024, 15:43

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Маммадли прокомментировал информацию об интересе местной сборной к Станиславу Черчесову.

– Действительно ли сборная Азербайджана заинтересована в услугах Черчесова?

– Нет, это недостоверная информация.

  • Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.
  • Ранее он возглавлял сборную России.
  • Сборной Азербайджана в статусе и.о. главного тренера руководит Араф Асадов.

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Источник: «Чемпионат»
Азербайджан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Азербайджан Черчесов Станислав
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