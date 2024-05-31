В Азербайджане отреагировали на возможное назначение Черчесова в сборную

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Маммадли прокомментировал информацию об интересе местной сборной к Станиславу Черчесову.

– Действительно ли сборная Азербайджана заинтересована в услугах Черчесова?

– Нет, это недостоверная информация.