Семак высказался об интересе «Зенита» к Латышонку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе клуба к голкиперу «Балтики» Евгению Латышонку.

– Нравится ли вам вратарь Латышонок из «Балтики», про которого уже писали, что он вот-вот будет в «Зените».

– Не знаю, кто писал. Пишут очень много. Поверьте, правды очень мало в том, что пишут. Думаю, что это могут быть какие-то желания, может агентов, желание кого-то из прессы как-то обозначить свое личное отношение к тому или иному игроку.

Естественно, таким образом неравнодушные люди к клубу пытаются обратить внимание тренерского состава на того или иного игрока. Мы смотрим и анализируем всех игроков, которые теоретически могут усилить нашу команду или дополнить конкуренцию. Что касается всех трансферов, думаю, вплотную мы начнем над этим работать уже после матча, который будет в «Лужниках».