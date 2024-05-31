Лига 1 приняла решение по игроку «Монако», который заклеил логотип, поддерживающий борьбу с гомофобией

Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал полузащитника «Монако» Мохамеда Камара на 4 матча.
Комитет пояснил, что «принял к сведению его отказ от одного или нескольких разъяснительных мероприятий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией».
Матч 34-го тура Лиги 1 с «Нантом» Камара провел с закленным на футболке логотипом с надписью «Нет гомофобии». Он также отказался от предматчевого фото перед баннером против гомофобии.
- Сообщалось, что малиец может быть дисквалифицирован на срок до 10 матчей.
- В «Монако» заявили, что Камара принимал решения по личной инициативе.
Источник: Le Parisien