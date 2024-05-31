Лига 1 приняла решение по игроку «Монако», который заклеил логотип, поддерживающий борьбу с гомофобией

Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал полузащитника «Монако» Мохамеда Камара на 4 матча.

Комитет пояснил, что «принял к сведению его отказ от одного или нескольких разъяснительных мероприятий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией».

Матч 34-го тура Лиги 1 с «Нантом» Камара провел с закленным на футболке логотипом с надписью «Нет гомофобии». Он также отказался от предматчевого фото перед баннером против гомофобии.