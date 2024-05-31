Глава профсоюза игроков Англии выразил недовольство клубным ЧМ из-за нагрузки на футболистов

Гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Махета Моланго считает, что новый чемпионат мира среди клубов приведет к увеличению нагрузки на игроков.

«Давайте посмотрим на расписание на следующее лето. Финал Лиги чемпионов – 31 мая, Лига наций – с 4 по 10 июня, затем турнир в США с 14 июня по 13 июля, потом еще Кубок Африки, а 17 августа начинается сезон в национальных лигах. Это как?

Есть разница между ЧМ среди сборных и клубным ЧМ. В национальные команды попадают несколько игроков из одного клуба, и он как-то справляется с этим.

Когда речь идет о чемпионате мира среди клубов, туда едут все. Например, в «Манчестер Сити» все игроки могут быть заняты до середины июля, а новый сезон начнется уже через месяц», – сказал Моланго.