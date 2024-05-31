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В «Локомотиве» прокомментировали информациию о переговорах с Джикией

31 мая 2024, 07:52
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Глава пресс‑службы «Локомотива» Артeм Загумeннов прокомментировал информацию о том, что бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия спрашивал перед матчем команд в 30-м туре РПЛ у главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова о возможности перейти в команду.

«Руководство клуба уже комментировало возможный переход Георгия Джикии в «Локомотив». Георгий – высококвалифицированный и статусный футболист, поэтому слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности», – сказал Загумeннов.

  • Джикия покинул московский клуб по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
  • Он выступал за «Спартак» более 7 лет.
  • В минувшем сезоне 30-летний Джикия провел за клуб 12 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1717135220
Цена-качество отпугивает всех. Надо опуститься на землю и "подешеветь" или завязывать.
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zigbert
1717151559
Надо признать что былых кондиций Джикии уже не восстановить. С учётом возраста надо смотреть на вещи реально.
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