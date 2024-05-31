В «Локомотиве» прокомментировали информациию о переговорах с Джикией

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артeм Загумeннов прокомментировал информацию о том, что бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия спрашивал перед матчем команд в 30-м туре РПЛ у главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова о возможности перейти в команду.

«Руководство клуба уже комментировало возможный переход Георгия Джикии в «Локомотив». Георгий – высококвалифицированный и статусный футболист, поэтому слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности», – сказал Загумeннов.