В «Локомотиве» прокомментировали информациию о переговорах с Джикией

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артeм Загумeннов прокомментировал информацию о том, что бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия спрашивал перед матчем команд в 30-м туре РПЛ у главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова о возможности перейти в команду.
«Руководство клуба уже комментировало возможный переход Георгия Джикии в «Локомотив». Георгий – высококвалифицированный и статусный футболист, поэтому слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности», – сказал Загумeннов.
- Джикия покинул московский клуб по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
- Он выступал за «Спартак» более 7 лет.
- В минувшем сезоне 30-летний Джикия провел за клуб 12 матчей.
Источник: «Матч ТВ»