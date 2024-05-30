Названы бюджет «Милана» на летние трансферы и 4 игрока, на которых нацелился клуб

«Милан» сможет потратить 100 миллионов евро на трансферы этим летом. По данным La Gazzetta dello Sport, эту сумму выделят под вероятный приход тренера Паулу Фонсеки. Планируется, что «россонери» приобретут как минимум четырех новых игроков – центрального нападающего, который заменит Оливье Жиру, центрального и правого защитников, а также опорника.

Основной целью на позицию нападающего является Джошуа Зиркзее из «Болоньи», его контракт предусматривает отступные в размере 40 миллионов евро.

Приоритетным вариантом на роль опорного полузащитника считается Юссуф Фофана из «Монако». Он обойдется примерно в 25 миллионов евро.

На роль центрального защитника «Милан» рассматривает Игора Жулиао, который прошлым летом перешел из «Фиорентины» в «Брайтон» за сумму около 17 миллионов евро.

Эмерсон Роял считается основным кандидатом на роль правого защитника, однако миланцы не хотели бы платить за него «Тоттенхэму» 30 миллионов евро и надеются, что летом цена будет снижена.

Согласно финансовому отчету, 100 миллионов евро стала доступны «Милану» из доходов, полученных от Лиги чемпионов и продажи Шарля Де Кетеларе в «Аталанту» за более чем 20 миллионов евро. Сумма может увеличиться, если «Милан» продаст хотя бы одного игрока этим летом.