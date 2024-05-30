Президент «Урала» Иванов объяснил отставку Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причину увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведeнных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – сказал Иванов.
- Гончаренко возглавлял команду с августа 2022 года.
- «Урал» финишировал на 14-м месте в чемпионате с 30 очками в 30 турах.
- В первом стыке за право выступать в РПЛ екатеринбуржцы дома проиграли «Акрону» (0:2).
- Готовить «Урал» к ответному матчу будет Евгений Аверьянов.
Источник: телеграм-канал «Урала»