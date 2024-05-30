Президент «Урала» Иванов объяснил отставку Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причину увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведeнных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – сказал Иванов.