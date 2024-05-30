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Президент «Урала» Иванов объяснил отставку Гончаренко

30 мая 2024, 10:30
13

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причину увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведeнных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – сказал Иванов.

  • Гончаренко возглавлял команду с августа 2022 года.
  • «Урал» финишировал на 14-м месте в чемпионате с 30 очками в 30 турах.
  • В первом стыке за право выступать в РПЛ екатеринбуржцы дома проиграли «Акрону» (0:2).
  • Готовить «Урал» к ответному матчу будет Евгений Аверьянов.

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Гончаренко Виктор Иванов Григорий
Комментарии (13)
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ilichkadr
1717057177
Гриня, тебя надо уволить с поста президента и тогда всё наладится.
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Obojaemiy
1717059994
в фнл перемены сделаете
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Александр.Т.
1717067815
Иванов когда сам на выход?
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Владимир-Филиппов-vkontak
1717070565
Вот это маршрут - в течение одного сезона были на первом месте (приезжали к Зениту в роли лидеров) и вылет в фнл...
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bashnat013
1717076589
Больше про 18 команд в РФПЛ не кричит не интересно стало
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zigbert
1717081854
Ну правильно :"перемен, мы ждем перемен..."
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Ольгерт
1718415266
Самому надо на выход. Почти весь сезон Урал болтался у зоны вылетов.
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Арист
1719814859
Насчёт дерева Андрейка конечно перл выдал. А так бесспорно грамотные решение судьи
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Геннадий-Цыганков-yandex
1722243694
Ну когда выиграли у Спартака все задачи на сезон оказались выполнены. Какие претензии?
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петр1975
1731498281
Да Дешама давно гнать пора. Из за его эго он не взял Бензема на ЧМ а сним точно Месси и ко ничего не светило в финале! Теперь Гризман и Мбапе . Он похоже зазвездился
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