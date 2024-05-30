Личка: «Помимо Сафонова, в РПЛ найдутся 3-4 футболиста, способных заиграть на серьезном уровне в Европе»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос об игроках РПЛ с перспективой заиграть в европейских топ-лигах.

– Кто, помимо Сафонова, из футболистов РПЛ готов к переходу в большой европейский клуб?

– Думаю, что Тюкавин уже готов конкурировать на хорошем уровне в том же французском чемпионате или в Ла Лиге. Но станет ли возможен такой переход в будущем, это будет зависеть от самого Кости и руководства «Динамо».

В РПЛ в целом много талантливых футболистов. Например, Сперцян – для меня он тот игрок, который тоже может думать о хороших клубах из других лиг.

Поэтому в чемпионате России есть не только Матвей, который может получить предложение от статусного европейского клуба.

Найдутся 3-4 футболиста, способных заиграть на серьeзном уровне.