Винисиус назвал самое культовое празднование в футболе

Нападающий «Реала» Винисиус сказал, что «Siuuuu» в исполнении португальского форварда Криштиану Роналду является самым культовым празднованием в футболе.

– Какие три празднования за всю историю футбола вы бы назвали любимыми?

– Без сомнения, «Siuuuu» в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе.

Также мне нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и празднования вместе с болельщиками.