Винисиус назвал самое культовое празднование в футболе

Нападающий «Реала» Винисиус сказал, что «Siuuuu» в исполнении португальского форварда Криштиану Роналду является самым культовым празднованием в футболе.
– Какие три празднования за всю историю футбола вы бы назвали любимыми?
– Без сомнения, «Siuuuu» в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе.
Также мне нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и празднования вместе с болельщиками.
- 39-летний Роналду сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».
- В этом сезоне португалец установил рекорд саудовской Про-лиги по количеству голов за турнир – он отличился 35 раз.
Источник: Goal