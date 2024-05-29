Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов высказался о работе Лички

29 мая 2024, 08:29
2

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Мне даже странно, что начали говорить сразу после матча, что Марцел Личка не тренер. Во-первых, Марцел Личка приехал из Оренбурга в Москву. И создал команду, которая такой оживляж, как у нас говорят на телевидении, в нашем футболе совершила. Перед последним туром был на первом месте со своей командой. Да, им не хватило опыта, вот этой устойчивости психологической», – сказал Орлов.

  • «Динамо» лидировало в чемпионате России перед последним туром, но в итоге заняло третье место. Команда проиграла «Краснодару» (0:1), пропустив «быков» на второе место, а «Зенит» – на первое.
  • Ранее Орлов высказался о признании Лички лучшим тренером сезона со стороны РПЛ: «Семак явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор? Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения».

Еще по теме:
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова 5
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА 5
Агент Лички высказался об интересе ЦСКА к тренеру
Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей Личка Марцел Орлов Геннадий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1717171080
ОРЛОВ «Орлов высказался о признании Лички лучшим тренером сезона со стороны РПЛ» Бесспорно, Личка, как тренер, значительно превосходит Семака) В системном анализе есть такая классическая триада: ЦЕЛЬ-СТРЕДСТВА-РЕЗУЛЬТАТ. Цели ДИНАМО были сформулированы, как ««попадание в призовую тройку.» sports’’ 20 августа 2023. То есть цель достигнута. При этом отставание от Zenitе — ОДНО очко) К тому же Динамо дважды обыграло Zenitе) Какие же были использованы средства? Стоимость игроков Динамо — 80 650 Стоимость игроков Zenitе — 158 300 Численность иностранных игроков Динамо — 12 Численность иностранных игроков Zenitе — 14 Стоимость иностранных игроков Динамо — 45 700 Стоимость иностранных игроков Zenitе — 135 500 На мой взгляд всё столь очев
Ответить
andr45
1717171209
ОРЛОВ «Орлов высказался о признании Лички лучшим тренером сезона со стороны РПЛ» В системном анализе есть такая классическая триада: ЦЕЛЬ-СТРЕДСТВА-РЕЗУЛЬТАТ. ЦЕЛЬ ДИНАМО были сформулированы, как ««попадание в призовую тройку.» sports’’ 20 августа 2023. То есть цель достигнута. При этом отставание от Zenitе — ОДНО очко) К тому же Динамо дважды обыграло Zenitе) Какие же были использованы средства? Стоимость игроков Динамо — 80 650 Стоимость игроков Zenitе — 158 300 Численность иностранных игроков Динамо — 12 Численность иностранных игроков Zenitе — 14 Стоимость иностранных игроков Динамо — 45 700 Стоимость иностранных игроков Zenitе — 135 500 На мой взгляд всё столь очевидно, что комментарии излишни)
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+