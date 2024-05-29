Орлов высказался о работе Лички

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Мне даже странно, что начали говорить сразу после матча, что Марцел Личка не тренер. Во-первых, Марцел Личка приехал из Оренбурга в Москву. И создал команду, которая такой оживляж, как у нас говорят на телевидении, в нашем футболе совершила. Перед последним туром был на первом месте со своей командой. Да, им не хватило опыта, вот этой устойчивости психологической», – сказал Орлов.