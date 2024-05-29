Орлов высказался о работе Лички

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
«Мне даже странно, что начали говорить сразу после матча, что Марцел Личка не тренер. Во-первых, Марцел Личка приехал из Оренбурга в Москву. И создал команду, которая такой оживляж, как у нас говорят на телевидении, в нашем футболе совершила. Перед последним туром был на первом месте со своей командой. Да, им не хватило опыта, вот этой устойчивости психологической», – сказал Орлов.
- «Динамо» лидировало в чемпионате России перед последним туром, но в итоге заняло третье место. Команда проиграла «Краснодару» (0:1), пропустив «быков» на второе место, а «Зенит» – на первое.
- Ранее Орлов высказался о признании Лички лучшим тренером сезона со стороны РПЛ: «Семак явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор? Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения».
Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ