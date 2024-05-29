Кавазашвили предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ до трех игроков

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о влиянии легионеров на чемпионат России.

– На сегодняшний день в клубах РПЛ и Первой лиги руководят очень талантливые бизнесмены. РФС перевел наш футбол на коммерческую основу. Это неплохо, когда по закону к этим клубам не относятся бюджетные деньги. Только Галицкий тратит свои деньги на «Краснодар». Ни одной другой команды, в которой только один олигарх тратит деньги, больше нет. Все они находятся при госкорпорациях. Это говорит о том, что все команды перешли на рельсы – «купи–продай».

Обратите внимание, сколько сейчас в ведущих командах РПЛ иностранцев. Мы сегодня проводим чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов. У нас сейчас играют сборные команды Латинской Америки. Мы наслаждаемся, когда появляется футболист-легионер, который своей игрой красит команду. Но таких много не бывает, их может быть два или три. Но нынешний лимит нам позволяет набирать до восьми зарубежных футболистов в стартовом составе. Это можно назвать чемпионатом России? Почти все иностранцы являются основными, а наши два воспитанника российского футбола лишь «приглашены» в эту команду?

Это удар по нашей национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета и отсутствие практики наших футбольных кадров. Мы требуем от академий, чтобы они воспитывали классных российских футболистов. Футбольные школы это делают, отдают игроков в дубль, где российские воспитанники не играют из-за иностранцев и постоянно находятся в резерве.

Получается, что, когда государство дает задание: «Удачно выступить на международном турнире», в национальную сборную приходят футболисты, не получающие полную нагрузку в своих клубах и не развивающие свое профессиональное мастерство, потому что они не играют в основном составе.

– Что с этим можно сделать? Менять лимит?

– Это нужно сделать немедленно! Я говорил об этом много раз. Но я не говорю, что надо закрывать двери для иностранцев. Иностранцев может быть два-три человека, но они должны быть первоклассными футболистами. Они обязательно должны играть за национальные сборные своих стран, потому что туда попадают лучшие из лучших. Тогда они смогут привнести в российский чемпионат что-то новое.

Но неправильно, когда приглашают 10 иностранцев, из которых только один играет чуть лучше нашего футболиста. Их ставят, потому что за них платят большие деньги.

Я все время обращаюсь в РФС, чтобы они сделали лимит до трех человек. Но этого не происходит, потому что в исполкоме сидят представители бизнеса. Там только Михаил Данилович Гершкович и Никита Павлович Симонян – бывшие профессиональные футболисты.

Мы ничего не добьемся, пока не начнем думать о величии национальной сборной России. Сегодня Валерий Карпин не знает, кого пригласить в сборную. У нас нет одиннадцати сильных игроков. Я никого не обвиняю, просто предлагаю изменить подход к нашему футболу. Сейчас у нас, к сожалению, очень слабый уровень.