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  • Кавазашвили предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ до трех игроков

Кавазашвили предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ до трех игроков

29 мая 2024, 08:23
22

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о влиянии легионеров на чемпионат России.

– На сегодняшний день в клубах РПЛ и Первой лиги руководят очень талантливые бизнесмены. РФС перевел наш футбол на коммерческую основу. Это неплохо, когда по закону к этим клубам не относятся бюджетные деньги. Только Галицкий тратит свои деньги на «Краснодар». Ни одной другой команды, в которой только один олигарх тратит деньги, больше нет. Все они находятся при госкорпорациях. Это говорит о том, что все команды перешли на рельсы – «купи–продай».

Обратите внимание, сколько сейчас в ведущих командах РПЛ иностранцев. Мы сегодня проводим чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов. У нас сейчас играют сборные команды Латинской Америки. Мы наслаждаемся, когда появляется футболист-легионер, который своей игрой красит команду. Но таких много не бывает, их может быть два или три. Но нынешний лимит нам позволяет набирать до восьми зарубежных футболистов в стартовом составе. Это можно назвать чемпионатом России? Почти все иностранцы являются основными, а наши два воспитанника российского футбола лишь «приглашены» в эту команду?

Это удар по нашей национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета и отсутствие практики наших футбольных кадров. Мы требуем от академий, чтобы они воспитывали классных российских футболистов. Футбольные школы это делают, отдают игроков в дубль, где российские воспитанники не играют из-за иностранцев и постоянно находятся в резерве.

Получается, что, когда государство дает задание: «Удачно выступить на международном турнире», в национальную сборную приходят футболисты, не получающие полную нагрузку в своих клубах и не развивающие свое профессиональное мастерство, потому что они не играют в основном составе.

– Что с этим можно сделать? Менять лимит?

Это нужно сделать немедленно! Я говорил об этом много раз. Но я не говорю, что надо закрывать двери для иностранцев. Иностранцев может быть два-три человека, но они должны быть первоклассными футболистами. Они обязательно должны играть за национальные сборные своих стран, потому что туда попадают лучшие из лучших. Тогда они смогут привнести в российский чемпионат что-то новое.

Но неправильно, когда приглашают 10 иностранцев, из которых только один играет чуть лучше нашего футболиста. Их ставят, потому что за них платят большие деньги.

Я все время обращаюсь в РФС, чтобы они сделали лимит до трех человек. Но этого не происходит, потому что в исполкоме сидят представители бизнеса. Там только Михаил Данилович Гершкович и Никита Павлович Симонян – бывшие профессиональные футболисты.

Мы ничего не добьемся, пока не начнем думать о величии национальной сборной России. Сегодня Валерий Карпин не знает, кого пригласить в сборную. У нас нет одиннадцати сильных игроков. Я никого не обвиняю, просто предлагаю изменить подход к нашему футболу. Сейчас у нас, к сожалению, очень слабый уровень.

  • Сейчас в РПЛ на поле в составе одной команды может находиться до 8 легионеров.
  • В заявке клубов может быть не более 13 иностранных игроков.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (22)
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nik55
1716960955
все верно 3 легионера в составе и тогда свои игроки будут расти в мастерстве
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Spartak_forv@
1716961208
Надо деньги в школы тратить,а не легов запрещать
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SLADE2019
1716963275
Никак не хочет дед в реальности находиться. Родственники, останавливайте своего старшего. Вон он, хочет первоклассных легионеров. И это сейчас?
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Цугундeр
1716963610
Лезгинка в кокошнике .
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Vratarь
1716968021
Ну, сказал; ну, правильно; ну и что? Вот если б Дюков или Алаев сказали. Московские борзые и питерский дог молчат? Тогда всё будет по-старому, по-ихнему.
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VVM1964
1716973022
Дедушка старенький - не судите строго ! ) ...
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anatolich72
1716977663
Здравая мысль, засилье легов уже прикопало наш футбол. 3-4на поле норм. число.
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Spirit_78
1716978731
А что он так скромничает? Надо тогда полностью легионеров запретить, и плюс ещё отменить этот фарс с игроками из СНГ, которые легионерами не считаются. Посмеёмся вдоволь от этого "развития футбола")))
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шахта Заполярная
1716982896
Согласен с Анзором, но самое то, было бы, это пять легов в старте и шесть россиян. И поучится было бы у кого, и свои бы развивались. А когда одни леги в старте, то это по мне закат нашего футбола. Леги то за сборную нашу играть не будут, у них своя есть.
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Игорь N5
1717090641
Вот вчера я посмотрел мачт Арсенал (Тула) - Пари (НН). Это на мой взгляд довольно яркое воплощение, плод, строгого лимита на легионеров, если бы он был для всех клубов РПЛ. Иными словами, ровно такой футбол нас ждет, если ужесточить лимит. Точнее сказать, не «такой футбол», а такое, извините, авнище. Лично мне такой футбол не нужен.
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