Тикнизян высказался об уходе Дзюбы из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не стал отрицать, что нападающий Артем Дзюба покидает команду.

«Дзюба – очень сильный футболист. Это потеря для любого клуба. Надеюсь, у него все получится. Он жаждет побеждать и забивать. Желаю ему всего хорошего. Он еще способен поиграть в любом клубе РПЛ», – сказал Тикнизян.

У игрока истекает контракт с «Локо».

Он провел в команде год.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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