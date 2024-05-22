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    • Мостовой рассказал об оценках и проблемах с компьютером при обучении на тренера

    Мостовой рассказал об оценках и проблемах с компьютером при обучении на тренера

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о ходе обучения на тренера в академии РФС.

    «Учеба проходит нормально, у нас хорошая группа, мы в прошлом сильные и хорошие футболисты. Единственное, что я старше всех. Все идет в плановом режиме.

    Проблемы с компьютером? Тоже есть, конечно, у всех есть проблемы с компьютером. Футбол – это не компьютер, в него играют живые люди. Компьютер в футбол не играет, так что нет разницы, что ты напечатаешь на компьютере. Все-таки живой человек выйдет на поле и будет делать свою работу.

    Что касается оценок, то они у всех хорошие. И у меня тоже, конечно. Я много лет в футбол играл на высочайшем уровне, какие у меня еще могут быть оценки», – сказал 55-летний Мостовой.

    • Учеба на тренера для него стартовала в мае 2023 года, в группе также находятся Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие известные футболисты.
    • Жирков и Сычев ранее рассказывали, что учеба дается им тяжело из-за компьютера.
    • Мостового ранее был номинальным главным тренером в медийном футболе.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии (1)
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    Янвapь 69
    1716372014
    Нахер тебе компьютер ? На бересте будешь царапать
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