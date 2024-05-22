Мостовой рассказал об оценках и проблемах с компьютером при обучении на тренера

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о ходе обучения на тренера в академии РФС.

«Учеба проходит нормально, у нас хорошая группа, мы в прошлом сильные и хорошие футболисты. Единственное, что я старше всех. Все идет в плановом режиме.

Проблемы с компьютером? Тоже есть, конечно, у всех есть проблемы с компьютером. Футбол – это не компьютер, в него играют живые люди. Компьютер в футбол не играет, так что нет разницы, что ты напечатаешь на компьютере. Все-таки живой человек выйдет на поле и будет делать свою работу.

Что касается оценок, то они у всех хорошие. И у меня тоже, конечно. Я много лет в футбол играл на высочайшем уровне, какие у меня еще могут быть оценки», – сказал 55-летний Мостовой.