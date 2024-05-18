В РПЛ может измениться структура выплаты призовых

РПЛ предложит клубам распределять часть призовых в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта.
Это произойдет на общем собрании лиги по окончании сезона-2023/24.
Речь идет о сумме около 555 миллионов рублей. Это примерно 1/15 от общего призового фонда.
Предлагается распределять 277,5 миллиона в зависимости от посещаемости, еще 277,5 миллиона – в зависимости от развития медиапродукта.
- Сейчас в РПЛ распределяют деньги по схеме: 50% – в равных долях между всеми 16 клубами, 50% – в зависимости от занятого места.
- Весь призовой фонд составляет около 11 миллиардов рублей.
- В этом сезоне все клубы лиги гарантированно получат по 313 миллионов рублей, в зависимости от места таблице им заплатят от 100 до 850 миллионов рублей.