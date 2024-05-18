В РПЛ может измениться структура выплаты призовых

РПЛ предложит клубам распределять часть призовых в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта.

Это произойдет на общем собрании лиги по окончании сезона-2023/24.

Речь идет о сумме около 555 миллионов рублей. Это примерно 1/15 от общего призового фонда.

Предлагается распределять 277,5 миллиона в зависимости от посещаемости, еще 277,5 миллиона – в зависимости от развития медиапродукта.