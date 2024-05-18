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    В РПЛ может измениться структура выплаты призовых

    РПЛ предложит клубам распределять часть призовых в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта.

    Это произойдет на общем собрании лиги по окончании сезона-2023/24.

    Речь идет о сумме около 555 миллионов рублей. Это примерно 1/15 от общего призового фонда.

    Предлагается распределять 277,5 миллиона в зависимости от посещаемости, еще 277,5 миллиона – в зависимости от развития медиапродукта.

    • Сейчас в РПЛ распределяют деньги по схеме: 50% – в равных долях между всеми 16 клубами, 50% – в зависимости от занятого места.
    • Весь призовой фонд составляет около 11 миллиардов рублей.
    • В этом сезоне все клубы лиги гарантированно получат по 313 миллионов рублей, в зависимости от места таблице им заплатят от 100 до 850 миллионов рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    paracetamol
    1716028458
    Какой еще медиапродукт? Спортивного принципа больше не будет?
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    Suvorov71
    1716031225
    Все правильно, забанили всех болельщиков, а теперь вспомнили про посещаемость, на баклан стадионе всегда отличная посещаемость , там помойных накормят, обогреют вот и все дела, все для помойных
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