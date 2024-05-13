Агент оценил перспективы продолжения карьеры для Марио Фернандеса

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес еще способен поиграть на высоком уровне.

Ранее появились слухи, что 33-летний футболист может закончить карьеру по окончании сезона.

«Марио Фернандес – очень опытный игрок, пока неизвестно, будет ли «Зенит» продлевать с ним контракт, но он очень важный игрок, не у всех есть такой большой опыт.

Надо понимать, что за один сезон не определить уровень игрока, я считаю, он может дальше играть за команду. И он будет востребован за рубежом, он важный игрок.

Перед ним открыты все опции – и в России, и в Бразилии, и в других странах», – сказал Барбоза.