Фернандес может завершить карьеру после одного сезона в «Зените»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассматривает возможность завершить карьеру после окончания сезона-2023/24.
«Фернандес не сыграет до конца сезона. Он рассматривает возможность завершения карьеры», – сказал один из источников «РИА Новости». Другой собеседник отметил, что «Зенит» будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.
- Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. Летом прошлого года он стал игроком «Зенита»
- В этом сезоне 33-летний защитник провел за петербургский клуб 18 матчей. Он не выходит на поле с середины марта из-за повреждения.