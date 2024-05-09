Фернандес может завершить карьеру после одного сезона в «Зените»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассматривает возможность завершить карьеру после окончания сезона-2023/24.

«Фернандес не сыграет до конца сезона. Он рассматривает возможность завершения карьеры», – сказал один из источников «РИА Новости». Другой собеседник отметил, что «Зенит» будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.