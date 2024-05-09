Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Фернандес может завершить карьеру после одного сезона в «Зените»

    Фернандес может завершить карьеру после одного сезона в «Зените»

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассматривает возможность завершить карьеру после окончания сезона-2023/24.

    «Фернандес не сыграет до конца сезона. Он рассматривает возможность завершения карьеры», – сказал один из источников «РИА Новости». Другой собеседник отметил, что «Зенит» будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.

    • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. Летом прошлого года он стал игроком «Зенита»
    • В этом сезоне 33-летний защитник провел за петербургский клуб 18 матчей. Он не выходит на поле с середины марта из-за повреждения.

    Новости по теме
    Пономарев: «Марио Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать» 2
    Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ
    Ташуев оценил перспективы Волкова в случае перехода из «Краснодара» в «Зенит» 1
    Источник: «РИА Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2024 12:44
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1715251802
    Ты что, Марио!!! где тебе такую пенсию ещё дадут)) тяни ещё как минимум лет 5)))
    Ответить
    Цугундeр
    1715251903
    Месть родному клубу за неприятие и непринятие в объятья должна была подаваться холодным блюдом , а не в виде денежной торбы и галопа по бровке ..Каждому коню -свои удила .
    Ответить
    ...уефан
    1715254225
    ...моторесурс выработан, можно на зап. части...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1715256154
    Глупо завершать карьеру,когда самая большая зарплата в команде,которую он не отработал ни разу,так что ещё чуть-чуть и в Казань куда-нибудь)
    Ответить
    zigbert
    1715261954
    Скорей всего его ждет неутешительный финал карьеры.
    Ответить
    Красногвардейчик
    1715262190
    В данном случае Медведев скорее руководствовался теорией ,,лишь бы ЦСКА не достался,, а в итоге навредил скорее своему клубу, я не уверен что Марио играл бы лучше в ЦСКА чем сейчас, но то что попал бы в более комфортную среду для себя, это точно
    Ответить
    Solist345345
    1715267305
    Вот реально забыл про него. Да и брался он не для того, чтобы играть.
    Ответить
    Бывший спартаковец
    1715268069
    Ссать на рыл!!!
    Ответить
    Бывший спартаковец
    1715268114
    Гнать его взашей, нельзя никого брать из конюшни - они все никчемные!!!
    Ответить
    odessakmv
    1715296072
    нахрен был вообще этот понт с его подписанием? а, забыл, любимая эротическая национальность СБСа помноженная на наличие двуглавого паЧпорта
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+