Мамаев объяснил крутость Карпина

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился впечатлениями от главного тренера Валерия Карпина.

– Почему так сильно хотелось поработать с Карпиным?

– Это игрок, на котором я вырос. Он, Мостовой, Шалимов, Аленичев. Я слышал о нeм много хорошего, поэтому было интересно с ним поработать. Понять, насколько он хороший. И Валерий Георгиевич правда крутой.

– В чeм его крутость?

– Очень открытый и прямой. Без подлости. Умеет находить подход к каждому футболисту – я с таким, пожалуй, столкнулся первый раз в своей карьере. Все его уважают и за него бьются. Я у него даже не раз спрашивал: «Георгич, как так у вас получается, что у вас со всеми хорошие отношения, все выполняют ваши требования от и до, нет никаких склок в команде?» Он мне говорил, что не знает – так просто получается