В РФС высказались о возможном расширении РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал перегруженным нынешний календарь российских клубов.

– Разговоры о расширении лиги – кем они инициированы, на ваш взгляд? Есть параллели: первым об этом сказал Геннадий Орлов на питерских каналах, а «Зенит» близок к «Сочи»…

– Разговоры о расширении лиги до 18 команд возникают каждый год весной. Сначала где-то в феврале, когда много клубов, которые гипотетически могут покинуть чемпионат. Затем в апреле таких становится меньше, те, кто обезопасился, говорят: «Нет, не надо».

Тех, кто действительно хочет расширения, остается парочка. Их можно понять. Но совершенно необязательно расширять лигу за счет тех, кто не выбывает. Это можно сделать за счет клубов, выходящих в РПЛ. В каком-то смысле это спортивно более справедливо.

Во-вторых, надо оценивать вопросы, связанные с экономической возможностью клубов, которые придут в лигу, со стратегией развития лиги, которая начнет платить другой размер отчислений. Надо смотреть возможности календаря. Даже сейчас при 16 клубах есть большое количество споров: декабрь, дни недели, когда играть 1/4 финала Кубка.

Календарь очень сложный, перегруженный. Мы природу не обманем, несмотря на все системы подогрева. Все это в комплексе надо оценивать. И самое главное – делать это заранее. Неверно менять правила по ходу сезона.

– То есть никто из представителей клубов и лиги не говорил о расширении?

– Нет.