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    В РФС высказались о возможном расширении РПЛ

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал перегруженным нынешний календарь российских клубов.

    – Разговоры о расширении лиги – кем они инициированы, на ваш взгляд? Есть параллели: первым об этом сказал Геннадий Орлов на питерских каналах, а «Зенит» близок к «Сочи»…

    – Разговоры о расширении лиги до 18 команд возникают каждый год весной. Сначала где-то в феврале, когда много клубов, которые гипотетически могут покинуть чемпионат. Затем в апреле таких становится меньше, те, кто обезопасился, говорят: «Нет, не надо».

    Тех, кто действительно хочет расширения, остается парочка. Их можно понять. Но совершенно необязательно расширять лигу за счет тех, кто не выбывает. Это можно сделать за счет клубов, выходящих в РПЛ. В каком-то смысле это спортивно более справедливо.

    Во-вторых, надо оценивать вопросы, связанные с экономической возможностью клубов, которые придут в лигу, со стратегией развития лиги, которая начнет платить другой размер отчислений. Надо смотреть возможности календаря. Даже сейчас при 16 клубах есть большое количество споров: декабрь, дни недели, когда играть 1/4 финала Кубка.

    Календарь очень сложный, перегруженный. Мы природу не обманем, несмотря на все системы подогрева. Все это в комплексе надо оценивать. И самое главное – делать это заранее. Неверно менять правила по ходу сезона.

    – То есть никто из представителей клубов и лиги не говорил о расширении?

    – Нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.05.2024 11:29
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    Комментарии (3)
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    anatolich72
    1714732495
    Какой фарм зенита надо спасать?
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    WE ARE FOR PETER
    1714749458
    Чем это календарь перегружен бездари? Ненужными играми !?) а подумать?)
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