Дюков: «В РПЛ много сильных легионеров, которые позволяют развиваться россиянам»

Президент РФС Александр Дюков не видит легионерской проблемы в РПЛ.

– Когда два года назад меняли лимит, логика обоснования, в том числе ваша, была такой – снизятся раздутые зарплаты российских игроков, снизятся суммы трансферов за россиян, и конкуренция повысится. Сейчас легионеров стало больше, но упали ли суммы зарплат и трансферов и появилось ли больше российских молодых игроков?

– Молодые точно появились, что видно и по статистике – они получают больше игрового времени. Легионеров, если сравнивать с сезоном 20/21, больше не стало, это тот же уровень. И мы видим, что в РПЛ играет много сильных легионеров, которые делают чемпионат ярким и позволяют развиваться российским футболистам.