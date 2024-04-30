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  • Дюков: «В РПЛ много сильных легионеров, которые позволяют развиваться россиянам»

Дюков: «В РПЛ много сильных легионеров, которые позволяют развиваться россиянам»

30 апреля 2024, 23:02
3

Президент РФС Александр Дюков не видит легионерской проблемы в РПЛ.

– Когда два года назад меняли лимит, логика обоснования, в том числе ваша, была такой – снизятся раздутые зарплаты российских игроков, снизятся суммы трансферов за россиян, и конкуренция повысится. Сейчас легионеров стало больше, но упали ли суммы зарплат и трансферов и появилось ли больше российских молодых игроков?

– Молодые точно появились, что видно и по статистике – они получают больше игрового времени. Легионеров, если сравнивать с сезоном 20/21, больше не стало, это тот же уровень. И мы видим, что в РПЛ играет много сильных легионеров, которые делают чемпионат ярким и позволяют развиваться российским футболистам.

  • В РПЛ сейчас 172 легионера (40,3 процента от всех игроков).
  • Больше всех легионеров в «Рубине» (17), меньше всех – в «Факеле» (3).
  • Самый дорогой игрок РПЛ – Вендел из «Зенита» (22 миллиона евро).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (3)
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evgevg13
1714538430
Как он может сказать плохо о засилии легионеров, если ему и компании от этого нехило капает.
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neim
1714538844
Как можно развиваться, сидя на лавке в глухом запасе, без шансов выйти на игру в стартовом составе ? (((
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O-kolesov
1714548935
Г-н Дюков не уточнил, каким образом развиваются россияне.?
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