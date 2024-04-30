Батак: «Готов возглавить «Динамо» и сделать клуб чемпионом»

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак не против возглавить клуб.
«Есть смысл бороться с «Зенитом», надо придумывать что-то новое, верить и бороться до конца всем вместе. «Динамо» вполне реально провести один хороший сезон и стать чемпионами. У них есть все качества и условия, чтобы стать первыми. Конечно, «Зенит» самый сильный клуб России, но это футбол, их реально обогнать, просто надо верить и работать.
Жду предложения от «Динамо», сразу готов сделать клуб чемпионом», – сказал Батак.
- Серб играл за «Динамо» в 2003-2005 годах.
- Батак не тренирует с 2023 года, когда покинул «Войводину».
- «Динамо» на 3 очка отстает от 1-го места РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»