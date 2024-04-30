Аршавин оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу и.о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«Слишкович? Хорошо работает Главное, он ничего сверхъестественного не делает. Просто то, что на поверхности, просто всe делает, и это всe работает», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».