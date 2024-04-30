Слишкович оценил старт своей работы в «Спартаке»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил свою работу во главе команды.

«На тренировках не получается добиваться многого, поскольку идет плотный график матчей.

Я меняю схему в зависимости от соперника. В этих матчах игроки были великолепны, мотивированы, хорошо выстраивались на поле, показали блестящий результат. Он нужен для дальнейшей уверенности», – сказал Слишкович.