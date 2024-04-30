Слишкович оценил старт своей работы в «Спартаке»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил свою работу во главе команды.
«На тренировках не получается добиваться многого, поскольку идет плотный график матчей.
Я меняю схему в зависимости от соперника. В этих матчах игроки были великолепны, мотивированы, хорошо выстраивались на поле, показали блестящий результат. Он нужен для дальнейшей уверенности», – сказал Слишкович.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- Слишкович в апреле сменил Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» ищет нового главного тренера, но с большой долей вероятности Слишкович останется в штабе.
Источник: jutarnji.hr