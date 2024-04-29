Хавбек «Сочи» заинтересовал несколько клубов РПЛ

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич с высокой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона независимо от того, останется команда в РПЛ или нет.

По данным «Евро-Футбол.Ру», футболист заинтересовал несколько клубов РПЛ, которые уже вступили в контакт с представителями игрока. При этом официальных предложений еще не поступало.