Хавбек «Сочи» заинтересовал несколько клубов РПЛ

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич с высокой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона независимо от того, останется команда в РПЛ или нет.
По данным «Евро-Футбол.Ру», футболист заинтересовал несколько клубов РПЛ, которые уже вступили в контакт с представителями игрока. При этом официальных предложений еще не поступало.
- 26-летний Крамарич провел в этом сезоне 27 матчей, забил 5 голов, отдал 5 передач.
- Контракт словенца с «Сочи» рассчитан до июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Крамарича в 800 тысяч евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»