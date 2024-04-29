Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» против «Краснодара». Игра состоится 29 апреля, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Орозко, Салтыков, Рахманович, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Кади, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев