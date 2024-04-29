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  • Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 29 апреля

Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 29 апреля

29 апреля 2024, 11:50
9

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» против «Краснодара». Игра состоится 29 апреля, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Орозко, Салтыков, Рахманович, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Кади, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Комментарии (9)
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MazaiNN
1714380850
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 298 апреля... 298 апреля. Нет в апреле такого числа. И в мае нет. И в августе тоже не ищите. Барыга у автора зачётный...
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Мордаванин
1714382070
А вы друзья как не садитесь .все в чемпионы не гадитесь И опять вас обманут ничего ни дадут .цитата
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...уефан
1714383557
...если б не турнирная таблица, то просто смотрел бы игру, с симпатией отношусь и к тем и к другим. Но тут особый случай, нужна победа Краснодара!...
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BAIv
1714383825
Осталось на коровьей лепехе не подскользнуться.. Крылья могут поспособствовать, надеемся на фарт, мастерства то не хаатает.
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ySS
1714384586
Шансом зацепиться за первое место надо пользоваться
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ЗаЖиМ
1714389201
Что то быки до перерыва ничего особенного не показали...
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ЗаЖиМ
1714390372
Это не Волков, а Шакалов, две ЖК хапанул, писта быкам, а не золото. Вышел на 20 минут игры...
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