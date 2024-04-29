Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» против «Краснодара». Игра состоится 29 апреля, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Орозко, Салтыков, Рахманович, Шитов.
Главный тренер: Игорь Осинькин
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Кади, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
Источник: «Бомбардир»