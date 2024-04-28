Гендиректор «Пари НН» прокомментировал ситуацию с Юраном

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сказал, что совет директоров клуба пока не принял решение о будущем главного тренера команды Сергея Юрана.

– Есть ли уже решение по Юрану?

– Пока нет свежей информации. Совет директоров еще не решил.

В воскресенье «Пари НН» в гостевом матче 26‑го тура РПЛ уступил «Ахмату» со счетом 1:5.

Это поражение стало для команды шестым подряд.

Юран руководит «Пари НН» с апреля 2023 года.

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