Широков: «Отсутствие еврокубков – это отмазка и ерунда»

Бывший игрок сборной России Роман Широков призвал не обращать внимание на отстранение России от еврокубков.

– Откуда игрокам российских клубов черпать мотивацию, если до 2028 года они не смогут выступить на международных турнирах?

– Такое ощущение, что весь чемпионат куда-то выезжал. 16 команд на 25 футболистов умножьте – 400 игроков. Дай бог, 2-3 команды в еврокубках играет. У 375 футболистов какая мотивация?

У меня что спрашивать? Я лучший игрок России. Как будто нижняя часть таблицы на еврокубки выезжает. Мотивации у них нет. Придумали себе отмазку. Что ерунду-то говорить.