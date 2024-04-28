Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов дал прогноз на матчи 26-го тура РПЛ

28 апреля 2024, 08:42
3

Бывший спартаковец Александр Бубнов спрогнозировал матчи 26-го тура РПЛ.

«Ахмат» – «Пари НН».

1:0. «Ахмат» выиграл матч у «Сочи», но не отдалился от опасной зоны на значительное расстояние. «ПАРИ НН» для них конкурент, рядом находится, поэтому с настроем проблем не возникнет. Сказать, что нижегородцы выглядят лучше не могу: у них несколько поражений кряду, над Юраном сгущаются тучи. Ожидаю бескомпромиссной битвы, но поставлю на грозненцев из-за домашнего поля.

«Спартак» – «Локомотив».

1:2. «Спартак» выглядел невыразительно в матче с ЦСКА. По игре, контролю мяча «Локомотив» лучше, да и в таблице сейчас выше. «Красно-белым» нужна только победа, они на своeм поле попрут вперeд и вполне могут забить. Но группа атаки по мне качественней у «Локомотива», там просто больше хороших нападающих. Победа железнодорожников выглядит предпочтительней.

«Динамо» – «Зенит».

1:1. Личка говорил, что его команда будет в давление играть против «Зенита». Очень интересно на это посмотреть, обычно «Зенит» играет в давление, поскольку выше соперников классом. В последних матчах команда Семака выглядела неважно в атаке, что для них несвойственно в принципе. Публично о причинах проблем не говорят, но они явно есть. «Бело-голубые» сейчас при своей лучшей игре и вполне могут напрячь лидера сезона, тем более в Петербурге они уже побеждали. Нет уверенности, что москвичи и на этот раз выиграют, но вполне могут рассчитывать не уступить.

«Балтика» – ЦСКА.

0:1. У «Балтики» положение тяжелое, бьются в каждой встрече, играют дома. ЦСКА будет непросто, но думаю, что сумеют вырвать победу. В игре против «Спартака» армейцы неплохо выглядели в обороне.

«Крылья Советов»«Краснодар».

1:2. Обе команды играют в интересный футбол, но «Краснодар» просто сегодня сильнее. Возможно, «Крылья» даже побоятся ввязываться в игру на встречных курсах. У краснодарцев сильная группа атаки, они и с «Зенитом» могут спокойно конкурировать. Сейчас они на максимуме играют: чемпионство рядом, настраиваться на победу могут даже без тренера.

«Рубин» – «Урал».

1:0. «Рубин» прибавил очень сильно, легионеры помогают, особенно в группе атаки. А вот «Урал» играет неудачно. Раньше значительно лучше в обороне смотрелись, сейчас проблемы большие. Да ещe и не везeт: «Ростов» так таскали, не должны были проигрывать, как минимум, но в итоге уступили. Преимущество здесь будет на стороне казанцев.

«Сочи»«Факел».

2:0. У «Факела» беда, что-то сломалось в игре, Ташуев ушeл, проблемы большие. У «Сочи» тоже проблемы, но в атаке они лучше выглядят, легионеры новые пришлись ко двору. У себя на поле должны побеждать: если получится, то появятся шансы на стыки. Если нет, можно будет уже говорить, что фактически вылетели.

«Ростов»«Оренбург».

2:1. «Оренбург» в атаке хорош и вполне может забить. Но и у «Ростова» великолепная группа футболистов впереди действует, есть кому забивать. На своeм поле ростовчане должны побеждать.

Еще по теме:
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно» 3
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России 4
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит» 10
Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1714288062
...не хотел читать, но всё равно своё жало в забубенные прогнозы сунул). Нахера спрашивается?)...
Ответить
Фёдор Горюнов
1714288499
Делаем Ставки Уважаемые...Очистим Букмекеров...
Ответить
paracetamol
1714298370
Надеюсь, Бу-бу ошибается!
Ответить
Главные новости
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
7
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Все новости
Все новости
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
22:29
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+