Бубнов дал прогноз на матчи 26-го тура РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов спрогнозировал матчи 26-го тура РПЛ.

«Ахмат» – «Пари НН».

1:0. «Ахмат» выиграл матч у «Сочи», но не отдалился от опасной зоны на значительное расстояние. «ПАРИ НН» для них конкурент, рядом находится, поэтому с настроем проблем не возникнет. Сказать, что нижегородцы выглядят лучше не могу: у них несколько поражений кряду, над Юраном сгущаются тучи. Ожидаю бескомпромиссной битвы, но поставлю на грозненцев из-за домашнего поля.

«Спартак» – «Локомотив».

1:2. «Спартак» выглядел невыразительно в матче с ЦСКА. По игре, контролю мяча «Локомотив» лучше, да и в таблице сейчас выше. «Красно-белым» нужна только победа, они на своeм поле попрут вперeд и вполне могут забить. Но группа атаки по мне качественней у «Локомотива», там просто больше хороших нападающих. Победа железнодорожников выглядит предпочтительней.

«Динамо» – «Зенит».

1:1. Личка говорил, что его команда будет в давление играть против «Зенита». Очень интересно на это посмотреть, обычно «Зенит» играет в давление, поскольку выше соперников классом. В последних матчах команда Семака выглядела неважно в атаке, что для них несвойственно в принципе. Публично о причинах проблем не говорят, но они явно есть. «Бело-голубые» сейчас при своей лучшей игре и вполне могут напрячь лидера сезона, тем более в Петербурге они уже побеждали. Нет уверенности, что москвичи и на этот раз выиграют, но вполне могут рассчитывать не уступить.

«Балтика» – ЦСКА.

0:1. У «Балтики» положение тяжелое, бьются в каждой встрече, играют дома. ЦСКА будет непросто, но думаю, что сумеют вырвать победу. В игре против «Спартака» армейцы неплохо выглядели в обороне.

«Крылья Советов» – «Краснодар».

1:2. Обе команды играют в интересный футбол, но «Краснодар» просто сегодня сильнее. Возможно, «Крылья» даже побоятся ввязываться в игру на встречных курсах. У краснодарцев сильная группа атаки, они и с «Зенитом» могут спокойно конкурировать. Сейчас они на максимуме играют: чемпионство рядом, настраиваться на победу могут даже без тренера.

«Рубин» – «Урал».

1:0. «Рубин» прибавил очень сильно, легионеры помогают, особенно в группе атаки. А вот «Урал» играет неудачно. Раньше значительно лучше в обороне смотрелись, сейчас проблемы большие. Да ещe и не везeт: «Ростов» так таскали, не должны были проигрывать, как минимум, но в итоге уступили. Преимущество здесь будет на стороне казанцев.

«Сочи» – «Факел».

2:0. У «Факела» беда, что-то сломалось в игре, Ташуев ушeл, проблемы большие. У «Сочи» тоже проблемы, но в атаке они лучше выглядят, легионеры новые пришлись ко двору. У себя на поле должны побеждать: если получится, то появятся шансы на стыки. Если нет, можно будет уже говорить, что фактически вылетели.

«Ростов» – «Оренбург».

2:1. «Оренбург» в атаке хорош и вполне может забить. Но и у «Ростова» великолепная группа футболистов впереди действует, есть кому забивать. На своeм поле ростовчане должны побеждать.