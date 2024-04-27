Зделар построит дома русскую баню

Полузащитнику ЦСКА Саше Зделару нравится русская баня.

«Я оценю русские бани на 10 баллов, мне очень нравится.

Я дома тоже планирую сделать русскую баню, позову Срджана Бабича тоже. Когда приехал, вы же знаете, что у Кирилла Набабкина есть русская баня, он меня позвал через недели две после моего перехода. Я увидел, что это очень хорошо, мне понравилось, тогда же и сказал, что дома в Сербии тоже сделаю такую.

Сначала, конечно, в русской бане было тяжело, но сейчас получаю удовольствие», – сказал Зделар.