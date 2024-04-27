Титов: «Спартак» всегда плохо прощался с воспитанниками»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что клуб плохо относится к воспитанникам.

– Вы понимаете, почему «Спартак» не доверяет своим легендам?

– Могу сказать так: никто специально ни с кем не конфликтует. Такое отношение произошло не вчера, а длится давно – не знаю, может, такая тенденция. В «Спартаке» всегда плохо прощались со своими воспитанниками. Раньше это касалось только футболистов, а сегодня и тренеров. Их не приглашают и, видимо, не доверяют тем, кто действительно хотел бы возглавить «Спартак».