Смертин сравнил Моуринью и Фергюсона

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин сравнил тренеров Жозе Моуринью и сэра Алекса Фергюсона.

«Я хотел играть каждый матч. А у Моуринью принцип ротации был. И костяк небольшой: Чех, Терри, Макелеле, Лэмпард, всe. А мне хотелось постоянно приносить пользу. С одной стороны, амбиция хорошая. С другой, в контексте «Челси» и тех четырeх турниров, в которых клуб участвовал, можно было себе поблажку сделать. Простить тренера, который тебя не ставит на игру. Моуринью не объяснял, он был всегда выше всего этого. У Моуринью всегда была победа любой ценой.

Фергюсон же подходил перед игрой и говорил – мы играем завтра с «Челси», но ты не играешь. Потом у нас выездной матч, но ты не играешь. А вот игра на Кубок – ты в составе. И здесь важно было, чтобы тренер не обманул. Фергюсон никогда не обманывал. Тем самым он как бы показывал футболисту, ты востребован, ты – часть команды. Футболиста это вдохновляло, он знал, он готовился», – сказал Смертин.