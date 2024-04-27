Новый тренер «Факела», Слот возглавит «Ливерпуль» и другие новости

«Ливерпуль» договорился о выкупе тренера Слота.

Корнеев нецензурно выразился в эфире «Матч ТВ», говоря о «Пари НН».

Игроки «Сочи» не смогли принять душ после матча с «Ахматом» – известна причина.

Писарев уволен из «Краснодара-2».

Малоян: «В «Спартаке» были наглые и хамские бразильцы».

В РФС сообщили, в каком году стоит ждать снятия санкций.

«Факел» назначил нового главного тренера.

Хвича не хочет продлевать контракт с «Наполи» – известна причина.

Дюков рассказал, какова ситуация со снятием бана России от УЕФА.

«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА.