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Новый тренер «Факела», Слот возглавит «Ливерпуль» и другие новости

27 апреля 2024, 09:45

«Ливерпуль» договорился о выкупе тренера Слота.

Корнеев нецензурно выразился в эфире «Матч ТВ», говоря о «Пари НН».

Игроки «Сочи» не смогли принять душ после матча с «Ахматом» – известна причина.

Писарев уволен из «Краснодара-2».

Малоян: «В «Спартаке» были наглые и хамские бразильцы».

В РФС сообщили, в каком году стоит ждать снятия санкций.

«Факел» назначил нового главного тренера.

Хвича не хочет продлевать контракт с «Наполи» – известна причина.

Дюков рассказал, какова ситуация со снятием бана России от УЕФА.

«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА.

Источник: «Бомбардир»
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