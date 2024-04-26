Директор «Ахмата» – об отравлении «Сочи»: «Ничего не было»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с массовым отравлением футболистов «Сочи» в преддверии очного матча двух команд.

«Ахмат» выиграл со счетом 1:0.

В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.

Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

«Мы готовы принять участие и помочь «Сочи» в расследовании, как угодно, это называйте, но что внутри у них происходило, мы не знаем. Я не знаю, отравились они или нет. Вы знаете?

Никто не знает, кроме того, что они сказали. Мы уважаем эту команду, вопроса в отношениях у нас с ними нет, но кроме того, что было это сказано, ничего не было», – сказал Айдамиров.